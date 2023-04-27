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Spor, Futbol

Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Selçuk Kılıç  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel oyuncumuz Bruno Da Silva Peres ile kulübümüz arasındaki 1 Temmuz 2021 başlangıç ve 31 Mayıs 2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncumuz Bruno Da Silva Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup futbolcuya kalan alacakları ise 15 Mayıs 2024 tarihine kadar altı taksit halinde ödenecektir."

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