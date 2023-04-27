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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den "Ali Şansalan" açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakem atamasını başkan Ali Koç'un etkilediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Murat Kaya  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Fenerbahçe'den "Ali Şansalan" açıklaması

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan Ali Koç'un, Beşiktaş-Galatasaray maçını Ali Şansalan'ın yönetmesi talebinde bulunduğu" yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Başkanımız Ali Koç'un ve kulübümüzün iki takımın maçıyla ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır. Adı geçen hakemle ilgili değişmeyecek tek yorumumuzu, 17 Ekim 2021 tarihinde takımımızı şampiyonluk yarışından koparmak adına ortaya koyduğu maç yönetiminden sonra yapmış ve bu konuyu kapatmıştık. Bu konuda manipülasyon yapan, Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle derbi maçta kendisine fayda sağlamaya çalışanların dikkate alınmamasını kamuoyundan rica ediyoruz."

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