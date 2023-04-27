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Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maçın final niteliğinde olacağını belirtti.

Serhat Zafer  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirme

Sivas

Kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Çalımbay, ligde son 2 maçlarını kazanarak çıkış yakaladıklarını anımsattı.

Özellikle Fraport TAV Antalyaspor maçında mükemmel oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, "İlk 25 dakikada 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bayağı pozisyonlar yakaladık, gayet iyi işler yapmıştık. 25. dakikadan sonra ister istemez geriye çekildi takım, sıkıntı yaşadık. İkinci yarı başlarken Antalyaspor’un her şeyi risk edeceğini biliyorduk. Takım olarak gayet iyi mücadele ettik ve çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz"

Ligde 29 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:

"Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz, analizimizi yaptık. Oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. Çok iyi işler yapacağız, bundan önce yaptığımız gibi. Bu maçı almalıyız ki bundan sonra iki maçımız daha olacak Fenerbahçe ile kupada. O maçlara rahat çıkmamız için lig maçı çok önemli."

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