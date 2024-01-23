Dolar
30.23
Euro
32.83
Altın
2,028.45
ETH/USDT
2,201.70
BTC/USDT
39,157.00
BIST 100
7,950.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ve Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. - VTR
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emrah Oktay  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 21. haftasındaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor'u Disiplin Kuruluna gönderdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile idareci Metin Korkmaz talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı disipline verildi.

Müşavirlik, Trendyol 1. Lig'den Erzurumspor FK, Boluspor, Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor, Tuzlaspor, Adanaspor ve Sakaryaspor'u PFDK'ye sevk etti.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kulüp idarecisi İbrahim Kınık, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, yeşil-siyahlı kulübün idarecisi Sercan Damar, futbolcular Murat Cem Akpınar ile Hasan Kılıç, antrenör Mehmet Berk Uzunhasan ve Tuzlaspor idarecisi Muhammed Ali Kanıçok disiplin kuruluna yollandı.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da PFDK'ye gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Bugünün Türkiye'si bilimsel başarılara imza atan, uzay yolculuğunu başlatan bir Türkiye'dir
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi

Benzer haberler

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Pendikspor son dakikalarda 3 puanın sahibi oldu

Beşiktaş, 10 kişi kalan Adana Demirspor ile yenişemedi

Hatayspor ile Alanyaspor puanları paylaştı

Hatayspor ile Alanyaspor puanları paylaştı
Real Madrid, Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Real Madrid, Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
Vitor Hugo, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu

Vitor Hugo, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet