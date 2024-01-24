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Yaşam

Sümela Manastırı beyaz örtüsüyle görüntülendi

Doğu Karadeniz'de en fazla ziyaret edilen yerlerin başında gelen Sümela Manastırı, karın ardından beyaza büründü.

Hakan Burak Altunöz  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Sümela Manastırı beyaz örtüsüyle görüntülendi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Yerli ve yabancı turistlerin Çaykara ilçesindeki Uzungöl'den sonra en fazla ilgi gösterdiği Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı ve Ören Yeri, her mevsim misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Karla kaplanan Altındere Vadisi'ndeki Sümela Manastırı'nın yanı sıra orman, çeşmeler ve derenin bazı bölümleri dron ile görüntülendi.

Bölgeyi ziyaret edenler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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