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Yaşam

Balıklıgöl'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, sömestir yoğunluğu dikkati çekiyor.

Müslüm Etgü  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Balıklıgöl'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, ara tatili fırsat bilen misafirlerce ziyaret ediliyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçiler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip mekanda tarihle iç içe vakit geçiriyor.

Şehrin simgesi yerleşkede balıklara yem atanlar, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Ziyaretçilerden Enes Ertürk, arkadaşlarıyla Şanlıurfa'yı görmek için geldiklerini söyledi.

Havanın gezmek için güzel olduğunu aktaran Ertürk, ilk defa geldikleri kenti beğendiklerini ifade etti.

Fatih Ersarı da havanın güzel olmasını fırsat bilerek Şanlıurfa'ya geldiklerini anlattı.

Televizyondan gördüğü Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini belirten Ersarı, kentin çok güzel olduğunu dile getirdi.

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