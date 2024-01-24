Dolar
30.28
Euro
33.01
Altın
2,032.26
ETH/USDT
2,246.00
BTC/USDT
40,016.00
BIST 100
7,992.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Yaşam

İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde görevli itfaiye şoförü Abdullah Birinci, annesinin terk ettiği yavru kedinin bakımını üstlendi.

Duygu Avunduk  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan Birinci, 6 ay önce bir kedinin Fol Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gitti.

Merdiven yardımıyla dereye inen 38 yaşındaki Birinci, kediyi düştüğü yerden kurtardı.

Dört çocuk babası Birinci, hamile olduğunu fark ettiği kediyi sokağa bırakmayarak Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğine getirdi.

Birinci'nin beslediği kedi, bir süre sonra 5 yavru dünyaya getirdi. Anne kedi, yavruları biraz büyüyünce 4'ünü alıp ayrıldı.

Birinci, annesinin ve kardeşlerinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştığı "Hüsnü" adını verdiği kediyle yakından ilgileniyor.

Gün içinde çevrede dolaşıp istasyona dönen kedi, adeta itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

Kemençe çalıp "Hüsnü" ile vakit geçiriyor

Abdullah Birinci, AA muhabirine, "Bize bir yol arkadaşı oldu. Ona baktık büyüttük, bize can yoldaşı oldu. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz." dedi.

Birinci, akşamları boş vakitlerinde arkadaşının saz, kendisinin de kemençe çalıp türkü söylediğini anlatarak, "Hüsnü de yanımızda oluyor. Kemençe çalarken onunda, bizimde hoşumuza gidiyor. Keyiflendiriyoruz onu. Annesinin yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hayvanlara sahip çıkmanın önemini vurgulayan Birinci, "Bizim görevimiz onları kurtarmak, en iyi şekilde görevimizi yapıyoruz ama sokaklarda yalnız kalıyorlar. Değer verelim onlara. Bu yol arkadaşımız inşallah bizi bırakmaz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin ile farklı coğrafyalardaki çocukların zıtlıklarla dolu dünyasını tek kareye sığdırdılar
Ani iklim değişiklikleri arıların bağışıklık sistemini bozuyor
Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Dereli yolu, ulaşım süresini yarıya düşürdü
Malatya'da 6 bin 100 deprem konutu şubatta teslim edilecek
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi

İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi

Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan SCA hastası 11 yıl sonra yeniden yürüdü

Trabzon'un su ürünleri ihracatı yüzde 58 arttı

Trabzon'un su ürünleri ihracatı yüzde 58 arttı
Trabzon'daki Canikdere Şelalesi kışın yerli turistlerin vazgeçilmezi oldu

Trabzon'daki Canikdere Şelalesi kışın yerli turistlerin vazgeçilmezi oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da konuştu: KKTC Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devletidir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da konuştu: KKTC Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devletidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet