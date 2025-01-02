Dolar
35.32
Euro
36.66
Altın
2,635.84
ETH/USDT
3,465.50
BTC/USDT
96,772.00
BIST 100
9,881.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırma peşinde

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada kapatan ve bu bölümde dış sahada hiç kazanamayan bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet özlemi yaşıyor.

Selçuk Kılıç  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırma peşinde

Trabzon

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü deplasman galibiyeti alamadan kapatan Trabzonspor, hafta sonu Reeder Samsunspor'u yenerek bu sezon dış sahada kazanma hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak.

8 maçta 4 puan elde etti

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçtan 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 24 puanın sadece 4'ünü hanesine yasdırabildi.

Ligde 19 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 15 puan topladı.

3 çalıştırıcı galibiyet yaşayamadı

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 8 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor'a konuk olurken, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 6 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakaları da 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayıp, galibiyet hasretini dindiremedi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe ve Corendon Alanyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor
Sarıkamış ecdadın izinde yürüyecek binlerce katılımcıyı ağırlamak için hazır
Moskova'daki terör saldırısının failleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 5 DEAŞ'lıya İstanbul'da dava açıldı
Denizlerde bir yılda 55 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı

Benzer haberler

Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırma peşinde

Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırma peşinde

Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Lundstram: Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın açılıyor

Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın açılıyor
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
İdmansız ve özgüvenli çıkılan halı saha maçları işgücünü de baltalıyor

İdmansız ve özgüvenli çıkılan halı saha maçları işgücünü de baltalıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet