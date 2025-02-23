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Spor, Futbol

TFF'nin Fair-play ve sosyal sorumluluk ödüllerinin kazananları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair-play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği fair-play ve sosyal sorumluluk ödüllerinin kazananlarını açıkladı.

Süha Gür  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
TFF'nin Fair-play ve sosyal sorumluluk ödüllerinin kazananları belli oldu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, yaptığı değerlendirme toplantısında oy birliğiyle Kadın A Milli Takımı, Elazığspor Taraftarları ve Doğantepespor Teknik Sorumlusu Orhan Filiz'i ödüle layık gördü.

UEFA Uluslar B Ligi'nde Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşan Kadın A Milli Takımı'nın ilk 11 oyuncuları 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında kendileri ile seremoniye çıkan İrlandalı çocuklara Türkiye yazılı montlarını vermiş ve bu hareket Avrupa basınında da yer bulmuştu.

Nesine 2. Lig'in 23. haftasında Menemen Futbol Kulübü ile Çimentaş Elazığspor arasında oynanan müsabaka öncesi konuk takım taraftarları; İzmir ekibinin formasını giyen ve kahramanlığıyla kalplere kazınan şehit polisimiz Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tribünlere çağırıp "Sen bize babanın emanetisin" tezahüratında bulunmuştu.

Kocaeli'de Süper Amatör Lig B Grubu'nda oynanan Doğantepespor-Suadiyespor maçında ev sahibi takımın 2-1 önde bulunduğu 66. dakikada, takımın sol beki Birkut Kaya ikinci sarı kartını görmüş ancak hakem ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart göstermeyi unutup oyunu devam ettirmişti. Bu hatayı fark eden Doğantepespor Teknik Sorumlusu Orhan Filiz, hakemi uyarıp, kendi oyuncusunun kırmızı kart görmesini sağlamıştı. Doğantepespor, kalan dakikaları 10 kişi oynarken, maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

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