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Spor, Futbol

TFF Sağlık Kurulu Süper Lig takım doktorlarıyla online toplantı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Süper Lig takımlarının doktorlarıyla online toplantı gerçekleştirdi.

Süha Gür   | 24.05.2020
TFF Sağlık Kurulu Süper Lig takım doktorlarıyla online toplantı yaptı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin doktorların katılımıyla video konferans yapıldığı belirtildi.

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

Toplantının, Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarıyla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılmasıyla sona erdiği kaydedildi.

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