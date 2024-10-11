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Spor, Futbol

TFF MHK ekim ayı eğitim çalışmalarının ilk günü gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ekim ayı eğitim çalışmalarının ilk günü gerçekleştirildi.

Süha Gür  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
TFF MHK ekim ayı eğitim çalışmalarının ilk günü gerçekleştirildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11-13 Ekim tarihleri arasında organize edilen ekim ayı hakem seminerinin ilk günü Üst Klasman Hakemleri (ÜKH) ve VAR kadrosu ile MHK koordinasyonu ve TFF/ UEFA profesyonelleri yönetimiyle, TFF Riva Tesisleri'nde Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu ile yapıldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Hakem Fitnes Danışmanı Werner Helsen, Hakem ve Eğitim Danışmanı Alan Snoddy, VAR Danışmanı Joao Capela, Ulusal Eğitimci ve Hakem Atletik Performans Departmanı tam kadro olarak eğitim çalışmalarında yer aldı.

Seminerin ilk gününde sahaya kurulan ekranlar vasıtasıyla, UEFA tarafından yeni uygulanan modern saha çalışması olan, yoğun fiziksel aktivite sonrası karar verebilme çalışmaları Werner Helsen ve Atletik Performans Departmanı tarafından MHK ve Vitor Melo Pereira gözetiminde hakemlere uygulandı.

Seminerde yarın ve üçüncü gün, MHK, Vitor Melo Pereira, Alan Snoddy ve Joao Capela'nın birlikte seçtiği Trendyol Süper Lig ve Trendyol Birinci Lig'in güncel kliplerinden oluşan farklı konu başlıklarındaki sunumlar ile geri bildirimleri gerçekleştirilecek.

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