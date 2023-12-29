Dolar
29.55
Euro
32.67
Altın
2,066.89
ETH/USDT
2,313.30
BTC/USDT
42,072.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe 2023 Turkcell Süper Kupa Final maçına ilişkin toplantının sürdüğü otelin önünden yayındayız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak kararıyla Süper Kupa maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Süha Gür, Emrah oktay  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak kararıyla Süper Kupa maçı ertelendi

İstanbul, Riyad

Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

Riyad'da TFF ve kulüplerin toplantısı sona erdi

Öte yandan Süper Kupa maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasındaki toplantı sona erdi.

Riyad'daki TFF kafilesinin konakladığı otelde gerçekleştirilen toplantı bitti. Otelden ayrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile 2 kulübün yöneticileri, herhangi bir açıklama yapmadı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivil havacılıkta 2024'te uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı" iddiasını yalanladı
Irak'ın kuzeyindeki 16 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
Yeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Benzer haberler

Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygusal veda

Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygusal veda

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak kararıyla Süper Kupa maçı ertelendi

Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu
Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı
TFF: Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda başlayacaktır

TFF: Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda başlayacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet