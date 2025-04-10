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Galatasaray takım kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda yarın Samsunspor ile oynayacakları maç için Samsun’a geldi.
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Spor, Futbol

TFF Fair Play Kurulundan Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'e ödül

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüle layık gördü.

Bozhan Memiş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
TFF Fair Play Kurulundan Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'e ödül

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın file bekçisinin Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi sonrasında ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada Günay Güvenç ile top toplayıcı arasındaki diyaloğa vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Kurul, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sırasında top toplayıcı çocuk ile basına yansıyan konuşması, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirme kararı aldı."

Günay Güvenç'e ödülünün, 18 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Av. Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edileceği kaydedildi.

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