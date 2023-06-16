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Spor, Futbol

TFF başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 22 Haziran Perşembe günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan seçimi için adaylık başvurularının bugün sona erdiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
TFF başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde başkanlık için gerekli koşulları sağlayan ve belgeleri sunan mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aday olduğu belirtildi.

Açıklamada, diğer adaylık başvurularının ise statüde belirtilen koşulları taşımadığı için kabul edilmediğine yer verildi.


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