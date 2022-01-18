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Spor, Futbol

Konyaspor evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Basir Gülüm, Abdullah Doğan   | 18.01.2022
Konyaspor evinde kazandı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya - AA

Konya

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. 

Maçın 13. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü.

15. dakikada kaleci Muric'in uzun topuna hareketlenen Vargas'ın şutunda, top kaleci Sehic'de kaldı.

43. dakikada Svensson'un ceza sahası içinden sert şutunda, kaleye yönelen topu Abdülkerin Bardakçı kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Michalak'ın sert şutunda, kaleci Muric topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Bytyqi'nin ortasında Michalak'ın vuruşunda kaleci Muric'ten dönen top, Skubic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.

53. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bytyqi'nin kafa vuruşunda kaleci Muric'ten dönen topu önünde bulan Rahmanovic'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

79. dakikada Soner Dikmen'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, defansa da çarpan top direk dibinden kornere gitti.

81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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