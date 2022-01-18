Bir Süper Lig hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bir Süper Lig hakemimizin bugün yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.
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