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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de bazı Omicron önlemlerinin kaldırılması bekleniyor

İngiltere Sağlık Bakanı Javid, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasını önlemek için alınan bazı önlemlerin, vaka sayılarının azalması nedeniyle gelecek hafta kaldırılabileceğini söyledi.

Hasan Esen   | 18.01.2022
İngiltere'de bazı Omicron önlemlerinin kaldırılması bekleniyor Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, parlamentoda yaptığı konuşmada, kısıtlamaların gereğinden bir gün bile uzun süre yürürlükte kalmaması gerektiğini her zaman söylediğini ifade etti.

Hatırlatıcı doz sayılarına dikkati çekerek İngiltere halkının, Avrupa'da en çok antikora sahip toplum olduğunu belirten Javid, "Bu tıbbi önlemler ve vaka sayıları ile hastaneye yatışların zirvesine ulaştığımız olasılığını göz önüne alırsak önümüzdeki hafta önlemleri önemli ölçüde azaltabileceğimiz konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim." dedi.

Önlemlerin kaldırılmasıyla ilgili kararın 26 Ocak'ta alınması bekleniyor.

Başbakan Boris Johnson, Omicron'un yayılmasını yavaşlatmak amacıyla geçen yıl aralıkta "B Planı" tedbirlerini uygulamaya koymuştu.

Plan, mümkünse evden çalışma, toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takılması ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu zorunluluğunu içeriyor.

İngiliz basını, ilk aşamada aşı pasaportu uygulamasının kaldırılabileceğini ancak maske zorunluluğunun bir süre devam edebileceğini yazdı.

İngiltere'de vakalar 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmişti. Ülkede dün 84 bin 429 vaka ve 85 can kaybı kaydedilmişti.

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