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Teknoloji

Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi İngiltere'de düzenlenecek

İngiltere, yapay zeka güvenliği alanında dünyada düzenlenecek ilk zirveye, kasımda ev sahipliği yapacak.

Behlül Çetinkaya  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi İngiltere'de düzenlenecek

Londra

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi, 1-2 Kasım tarihlerinde, Nazi Almanyası'nın şifrelerinin çözüldüğü ve bilgisayar biliminin kurulduğu yer kabul edilen Bletchley Park'ta düzenlenecek.

Bu alanda dünyadaki ilk zirve olma özelliği taşıyan etkinlikte, yapay zekanın riskleri, uluslararası alanda koordine eylemler, yapay zeka modelleri, ekonomik büyümeye etki, bilimsel ilerlemeyi teşvik ve yapay zekanın kamu yararına kullanımı gibi konular ele alınacak.

Yapay zekanın sorumlu kullanılmadığı takdirde taşıdığı potansiyel güvenlik risklerinin de masaya yatırılacağı etkinlikle ilgili açıklamada, Başbakan Rishi Sunak ve ilgili bakanların değerlendirmelerine de yer verildi.

Sunak açıklamasında, İngiltere'nin geleceğin teknolojilerinin tartışılabileceği en ideal yer olduğunu belirterek "Yapay zekanın olağanüstü fırsatlarını tam kavramak için önümüzdeki yıllarda güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla riskleri belirlemeli ve bunlarla mücadele etmeliyiz." dedi.

Teknoloji, Bilim ve İnovasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Michelle Donelan da açıklamasında, yapay zeka alanında uluslararası işbirliğine vurgu yaparak "Zirve sonucunda bu alanda önde gelen milletlerin ve uzmanların bu teknolojinin güvenli kullanımına yönelik ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşmaya varmasını istiyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı James Cleverly de yapay zeka kaynaklı sorunlardan tüm ülkelerin etkileneceği gibi hiçbir ülkenin bu sorunları tek başına çözemeyeceğine dikkati çekti.

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