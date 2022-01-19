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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Salim Taş   | 19.01.2022
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Hatay

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 35 puan topladı.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele eden Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla Alanya'ya gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı.

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