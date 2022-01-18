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Spor, Futbol

Göztepe, Arjantinli Franco Di Santo'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo'yu kadrosuna kattı.

Ali Korkmaz   | 18.01.2022
Göztepe, Arjantinli Franco Di Santo'yu transfer etti

İzmir

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Franco Di Santo ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen ve Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Arjantinli futbolcu, Audax, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atletico-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formalarını giydi.

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