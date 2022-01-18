Göztepe, Arjantinli Franco Di Santo'yu transfer etti

İzmir
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Franco Di Santo ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen ve Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Arjantinli futbolcu, Audax, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atletico-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formalarını giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.