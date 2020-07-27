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Spor, Futbol

TFF 1. Lig play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 27.07.2020
TFF 1. Lig play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek

İstanbul

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.

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