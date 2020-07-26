Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in son hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği şampiyon Medipol Başakşehir'in futbolcu ve teknik heyetini alkışlarla karşıladı.

Hilmi Sever   | 26.07.2020
Kasımpaşa şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla karşıladı Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Kasımpaşalı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı. 

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.

Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı. 

Okan Buruk'tan yedek ağırlıklı kadro

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son mücadelesinde yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürdü.

Kalede Volkan Babacan, savunmada Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, orta sahada Gökhan İnler, Berkay Özcan, Elia, Aleksic ve Visca'ya hücumda da Gulbrandsen'e forma verdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: İran Kovid-19'da hiç iyi durumda değil
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşayabiliriz
Madagaskar Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel karışımdan vazgeçerek tedavi merkezleri açıyor
İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 700'e yükseldi

Benzer haberler

Kasımpaşa şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

Kasımpaşa şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

Selçuk İnan'ı duygulandıran veda

Göztepe'de ayrılan 5. isim Cameron Jerome oldu

Göztepe Wallace Reis'le yollarını ayırdı

Göztepe Wallace Reis'le yollarını ayırdı
Maicon Galatasaray'a dönüyor

Maicon Galatasaray'a dönüyor
Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 3 sezon kalabildi

Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 3 sezon kalabildi