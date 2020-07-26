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Spor, Futbol

Süper Ligde 2019-2020 sezonu tamamlandı

Süper Ligde 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi.

Süha Gür   | 26.07.2020
Süper Ligde 2019-2020 sezonu tamamlandı

İstanbul

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi.

Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.

Maçların sonuçları

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 3-2

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