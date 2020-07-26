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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

Medipol Başakşehir'in Süper Lig tarihinde kazandığı ilk şampiyonluğun kutlamaları başladı.

Hilmi Sever   | 26.07.2020
Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Süper Lig Şampiyonu Medipol Başakşehir

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek kupa törenine üstü açık otobüsle gitti. Medipol Başakşehirli futbolcular, güzergah üzerindeki vatandaşları selamladı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Medipol Başakşehir'in Süper Lig tarihinde kazandığı ilk şampiyonluğun kutlamaları başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi.

Hazırlanan özel otobüsle, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.

                    

Taraftarlar, ateşi ölçülerek stada alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.

Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

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