Süper Lig'in 14. haftası tek maçla tamamlandı

İstanbul
Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: 3-3
VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: 3-2
Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 2-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: 0-2
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2
Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: 0-1
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: 4-1
Puan durumu
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|14
|12
|1
|1
|37
|10
|27
|37
|2.GALATASARAY
|14
|12
|1
|1
|28
|8
|20
|37
|3.BEŞİKTAŞ
|14
|8
|2
|4
|21
|16
|5
|26
|4.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|14
|7
|5
|2
|19
|14
|5
|26
|5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|14
|6
|5
|3
|26
|16
|10
|23
|6.TRABZONSPOR
|14
|7
|2
|5
|24
|18
|6
|23
|7.KASIMPAŞA
|14
|6
|3
|5
|25
|27
|-2
|21
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|14
|6
|3
|5
|14
|19
|-5
|21
|9.BITEXEN ANTALYASPOR
|14
|5
|5
|4
|20
|16
|4
|20
|10.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|4
|6
|4
|24
|21
|3
|18
|11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|4
|5
|5
|17
|12
|5
|17
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|4
|5
|5
|20
|20
|0
|17
|13.EMS YAPI SİVASSPOR
|14
|3
|6
|5
|17
|24
|-7
|15
|14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|14
|5
|0
|9
|14
|22
|-8
|15
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|14
|3
|5
|6
|15
|20
|-5
|14
|16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|14
|3
|4
|7
|16
|31
|-15
|13
|17.RAMS BAŞAKŞEHİR
|14
|3
|3
|8
|14
|20
|-6
|12
|18.YILPORT SAMSUNSPOR
|14
|3
|2
|9
|13
|23
|-10
|11
|19.CORENDON ALANYASPOR
|14
|2
|5
|7
|11
|23
|-12
|11
|20.İSTANBULSPOR
|14
|2
|2
|10
|11
|26
|-15
|8
15. hafta
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Aralık Cuma:
20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
10 Aralık Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RGH EnerTürk Enerji)
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
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