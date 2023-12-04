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Fenerbahçeli futbolcu Fred, Süper Lig’in 14. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Süper Lig'in 14. haftası tek maçla tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla sona erdi. Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü.

Emrah Altunkaya  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Süper Lig'in 14. haftası tek maçla tamamlandı

İstanbul

Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: 3-3

VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: 3-2

Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 2-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: 0-2

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2

Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: 0-1

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: 4-1

Puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE14121137102737
2.GALATASARAY1412112882037
3.BEŞİKTAŞ148242116526
4.MONDİHOME KAYSERİSPOR147521914526
5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR1465326161023
6.TRABZONSPOR147252418623
7.KASIMPAŞA146352527-221
8.ÇAYKUR RİZESPOR146351419-521
9.BITEXEN ANTALYASPOR145542016420
10.ATAKAŞ HATAYSPOR144642421318
11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK144551712517
12.MKE ANKARAGÜCÜ144552020017
13.EMS YAPI SİVASSPOR143651724-715
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ145091422-815
15.TÜMOSAN KONYASPOR143561520-514
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR143471631-1513
17.RAMS BAŞAKŞEHİR143381420-612
18.YILPORT SAMSUNSPOR143291323-1011
19.CORENDON ALANYASPOR142571123-1211
20.İSTANBULSPOR1422101126-158

15. hafta

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Aralık Cuma:

20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

10 Aralık Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RGH EnerTürk Enerji)

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)


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