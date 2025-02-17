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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta sonrasında oluşan görünüm

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı.

Emre Doğan  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta sonrasında oluşan görünüm

Istanbul

Haftanın kapanış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 20. galibiyetini alan ve puanını 63'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, 57 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele beraberlikle sonuçlandı. Oynanan 9 karşılaşmada 20 gol kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, puan durumu ve 25. haftanın maç programı şöyle:

Sonuçlar:

Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-1

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-2

Puan durumu:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY23203059233663
2.FENERBAHÇE23183260233757
3.REEDER SAMSUNSPOR23144537231446
4.İKAS EYÜPSPOR23117535211440
5.BEŞİKTAŞ22108433221138
6.GÖZTEPE22105740271335
7.RAMS BAŞAKŞEHİR239683931833
8.KASIMPAŞA2371064145-431
9.TRABZONSPOR2278736261029
10.GAZİANTEP FK228592830-229
11.CORENDON ALANYASPOR237792531-628
12.ÇAYKUR RİZESPOR2383122739-1227
13.ONVO ANTALYASPOR2376102642-1627
14.TÜMOSAN KONYASPOR2366112937-824
15.NET GLOBAL SİVASSPOR2365122739-1223
16.BELLONA KAYSERİSPOR224992342-1921
17.SİPAY BODRUM FK2355131629-1320
18.ATAKAŞ HATAYSPOR2327142442-1813
19.ADANA DEMİRSPOR2323182154-333

NOT: Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi.

25. hafta:

21 Şubat Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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