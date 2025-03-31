Süper Lig'de görünüm
Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan lider Galatasaray, 71 puanda kaldı. Bodrum FK'yi 4-2 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe, puanını 65'e çıkardı ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
İstanbul
Haftanın kapanış maçında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor'u 3-1 yendi.
Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan lider Galatasaray, 71 puanda kaldı.
Sipay Bodrum FK'ye 4-2 üstünlük kuran Fenerbahçe, puanını 65'e çıkardı. İkinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, 30. haftayı bay geçecek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Çaykur Rizespor'un bay geçtiği haftada yapılan 9 maçta toplam 32 gol atıldı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 5-0
Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-1
TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 1-0
Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: 2-4
Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: 5-1
Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: 0-2
Trabzonspor-Göztepe: 1-1
Beşiktaş-Galatasaray: 2-1
ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-3
Puan durumu
Ligin 29. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|28
|22
|5
|1
|69
|29
|40
|71
|2.FENERBAHÇE
|27
|20
|5
|2
|67
|25
|42
|65
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|28
|15
|6
|7
|44
|32
|12
|51
|4.BEŞİKTAŞ
|27
|13
|8
|6
|41
|27
|14
|47
|5.İKAS EYÜPSPOR
|28
|12
|8
|8
|41
|32
|9
|44
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|27
|11
|6
|10
|44
|38
|6
|39
|7.GÖZTEPE
|27
|10
|8
|9
|45
|35
|10
|38
|8.GAZİANTEP FK
|27
|11
|5
|11
|36
|36
|0
|38
|9.KASIMPAŞA
|28
|9
|11
|8
|49
|52
|-3
|38
|10.TRABZONSPOR
|27
|9
|9
|9
|44
|32
|12
|36
|11.ONVO ANTALYASPOR
|28
|10
|6
|12
|32
|52
|-20
|36
|12.TÜMOSAN KONYASPOR
|28
|9
|7
|12
|34
|40
|-6
|34
|13.ÇAYKUR RİZESPOR
|27
|10
|3
|14
|34
|46
|-12
|33
|14.CORENDON ALANYASPOR
|28
|8
|7
|13
|32
|42
|-10
|31
|15.NET GLOBAL SİVASSPOR
|28
|8
|6
|14
|38
|46
|-8
|30
|16.SİPAY BODRUM FK
|28
|8
|6
|14
|22
|33
|-11
|30
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|27
|7
|9
|11
|32
|46
|-14
|30
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|27
|4
|7
|16
|29
|51
|-22
|19
|19.ADANA DEMİRSPOR
|27
|2
|4
|21
|26
|65
|-39
|-2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.
- 30. hafta
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Nisan Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
6 Nisan Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
7 Nisan Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.