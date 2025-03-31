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Manchester City'ye Erling Haaland'dan kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Norveçli golcü futbolcusu Erling Haaland'ın sol ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Fatih Erel  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Manchester City'ye Erling Haaland'dan kötü haber

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün İngiltere FA Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Bournemouth ile oynanan maçta sakatlanan Norveçli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Açıklamada, "Erling'in sezonun geri kalanında ve bu yazın FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere, daha fazla rol oynayabilecek sürede hazır olması bekleniyor." denildi.

Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 40 maçta 30 gol, 4 asist kaydetti.

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