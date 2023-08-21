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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısı düzenledi.
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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de görünüm: Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Emre Doğan  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Trendyol Süper Lig'de görünüm: Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Istanbul

Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 6'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.

İstanbul'da oynanan diğer müsabakada ise MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 2-0

RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2

Beşiktaş-Pendikspor: 1-1

Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3

Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2

MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

3. hafta

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

27 Ağustos Pazar:

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)

21.45 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

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