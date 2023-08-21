Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kendi oyunumuzu oynayarak rakibe üstünlük kurduk ve maçı kazanmasını bildik
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rakibe üstünlük kurarak maçı kazandıklarını söyledi.
Samsun
Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'e 11 yıl sonra çıkan Samsunspor'a ve Samsun şehrine Süper Lig'de başarılar diledi.
Samsun'un güzel bir futbol şehrin olduğuna işaret eden Kartal, "Ama sadece şunu söyleyebilirim, bu kadar güzel bir stat, bu kadar güzel bir atmosferdi daha güzel bir zeminde futbol oynamak isterdik. Oyuna çok iyi başlayamadık. İlk 15 dakika sahanın birazcık zeminin bozuk olmasından dolayı tam motive olamadı oyuncularımız. Daha sonra yavaş yavaş oyun kontrolünü ele aldık. Devre arası yapmış olduğumuz konuşmayla, hamlelerimizle, organizasyonumuzla neleri nasıl daha iyi yapabiliriz, maçı lehimize çeviririz diye ve maça bu şekilde ikinci yarıya başladık. Sonuçta oyuncularımız gerçekten ikinci yarıda daha istekli, coşkulu, kendi oyunumuzu oynayarak rakibe üstünlük kurduk ve maçı kazanmasını bildik." ifadesini kullandı.
Kartal, oyuncularımı bugünkü galibiyetlerinden dolayı tebrik ederek, "Şaban Erdikler yönetim kurulu üyemiz rahmetli oldu. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu galibiyeti yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz. Samsunspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente ile kendi sahalarında karşılaşacaklarını hatırlatan Kartal, buradan avantajlı bir sonuçla Hollanda'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Rakip Fenerbahçe, kazanmak istiyorduk, tabii olmadı
Trendyol Süper Lig'inin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakip Fenerbahçe, kazanmak istiyorduk, tabii olmadı." dedi.
Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kendi sahalarında 11 yıl sonra Süper Lig'deki ilk maçı kaybettiklerini söyledi.
Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini belirten Eroğlu, "Rakip Fenerbahçe, kazanmak istiyorduk, tabii olmadı. Bu anlamda üzgünüz. Fenerbahçe'de tabii ki önemli ayakları var. Maça gelince tabii ki ilk yarı amacımız özellikle hücum hattında, hem onların bağlantılarını kesmek hem de kazanacağımız toplarla geçiş hücumundan skor yapmaktı. Bir de oyunun belli bölümlerinde topa sahip olduğumuz bölümü arttırarak rakibin geriye koşmasını ve konfor alanından çıkması için taktiksel anlamda çalışmıştık. Bu bölüm bölüm tuttu, tabii ki girdiğimiz ve ilk yarı kaçırdığımız birkaç pozisyon vardı." diye konuştu.
Eroğlu, pozisyonları değerlendiremedikleri için öne geçme fırsatlarından yararlanamadıklarını vurgulayarak, "Belki bunları değerlendirebilseydik ikinci yarının başında da vardı. Bu pozisyonları değerlendirdiğin zaman öne geçmen bir artı sağlıyordu. Belki pozisyon olmayacak bir anda kenardan gelen topta golü yedik. Maçın geneline baktığımızda aslında Fenerbahçe'ye karşı savunma anlamında iyi durduk. Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibin belki net anlamda pozisyonu belki kenardan gelen toplarda vardı ama net pozisyon diyeceğimiz pozisyon yoktu, tabii gol yiyince de maçı kaybettik. Bu anlamda üzgünüz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.