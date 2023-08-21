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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısı düzenledi.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe sezona iki galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

İlyas Gün  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Fenerbahçe sezona iki galibiyetle başladı

Samsun

İlk yarı 

7. dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Fofana'nın pasında Ntcham'ın ceza sahasında dışından sert şutu direğin dibinden top auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takım mutlak golü kaçırdı. Emre Kılıç'ın ara pasında Fofana, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı çalımlayarak boş kaleye topu yuvarladı. Son anda araya giren Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasından uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top direği sıyırarak auta çıktı.

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

İkinci yarı

55. dakikada sarı-lacivertliler gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgiden çeldi.

62. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

90+8. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında Szymanski topu plase bir vuruşla filelerle buluşturdu. 0-2

Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı.

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