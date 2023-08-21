Ankaragücü ile Adana Demirspor berabere kaldı

Istanbul
İlk yarı
10. dakikada maçta ilk tehlike Adana Demirspor kalesinde yaşandı. Kitsiou'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı kontrol eden Sowe, Semih Güler'den sıyrılıp sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Ertaç, uzanarak topu kontrol etti.
21. dakikada Rodrigues'in soldan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Niang'ın şutunda Mert Çetin'e çarpan top kalecide kaldı. VAR odasının uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın, bu pozisyonda Mert Çetin'in elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada kullanılan atışta Niang, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.
27. dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Sağ kanatta topu kapan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına pasını aktardı. Bu bölgeye hareketlenen Niang'ın yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Gikiewicz'te kaldı.
42. dakikada MKE Ankaragücü, beraberliği yakaladı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Tolga Ciğerci, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu kale sahası üzerindeki Efkan Bekiroğlu filelere gönderdi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
İkinci yarı
56. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında kale sahasına hareketlenen Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
61. dakikada Niang'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba, sağdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ı gördü. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen topu, Mert Çetin son anda uzaklaştırmayı başardı.
70. dakikada sol kanatta topla buluşan Hanousek, ceza yayı önüne hareketlenen Chatzigiovanis'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
"Adana Demirspor ile oynamak kolay değil, 1 puana seviniyoruz diyebiliriz"
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor'u İstanbul'da ağırlayan ve maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, alınan 1 puana sevindiklerini söyledi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tolunay Kafkas, mücadelede oyunu kontrol eden tarafın Ankaragücü olduğunu vurguladı.
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında dramatik bir maça çıktıklarını ve kaybettiklerini sözlerine ekleyen Kafkas, şunları söyledi:
"Bugün kazanabilirdik. Adana Demirspor ile oynamak kolay değil, 1 puana seviniyoruz diyebiliriz. Oyunda karşı pres ve mesafe ayarlarında sıkıntı yaşadık. Bunun dışında problem olmadı. 2 yeni transferimizin takıma katılmasıyla daha sert ve daha iyi bir takım izleteceğimizi düşünüyorum. Bugün Kitsiou'yu ön tarafta oynatmak zorunda kaldık. Morutan ve Rodrigues'i kadroya kattık. Eylül ayının 15'ine kadar vaktimiz var ve olursa transfer yapabiliriz. Morutan'ı sağ kanatta ya da sol kanatta oynatmayı düşünüyoruz. Tabii ki rakibe göre bu durum değişebilir."
Kasımpaşa maçının ardından Adana Demirspor karşısında da gol kaydeden Efkan Bekiroğlu hakkında da konuşan Tolunay Kafkas, "Efkan, bizde daha iyi çıkış yapabileceğini düşündüğüm bir isim. Umarım milli takıma kadar seçilir. Bizim için değerli, kaliteli bir oyuncu. Sakatlık dönemi geçirmişti. 2 ay gibi bir ara verdi. Yeni yeni kendine geldi. Temposunu bulduğunda daha çok şey katacak. En iyi transferlerimizden birisi olacaktır." açıklamasını yaptı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kulübelerin sahaya çok uzak olduğunu, ses duyurma konusunda sıkıntı yaşadıkları için yardımcı antrenörüyle dönüşümlü olarak saha kenarına geldiklerini belirten Kafkas, stadın atmosferinin ve maç havasının olmadığını dile getirdi.
Maçın İstanbul'a alınması hakkında da açıklamalarına devam eden Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:
"Adana Demirspor için de kolay olması açısından başkanımız sanırım jest yaptı. Yurt dışına da buradan gidecekler. Avrupa Kupaları'nda oynayan takımlarımız çok değerli."
"Bugün ortaya çıkan sonucun iki takım için de haklı bir skor olduğunu söyleyebilirim"
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, 1-1'lik skorun haklı bir sonuç olduğunu söyledi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, iki takımın kıyasıya bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.
Alınan sonuçtan memnun olmadığını sözlerine ekleyen Kluivert, şöyle devam etti:
"Bugün ortaya çıkan sonucun iki takım için de haklı bir skor olduğunu söyleyebilirim. İki taraf için de doğru bir sonuçla bitti maç. Tabii ki memnun değiliz. Kazanmak istiyorduk. Ama son haftalarda fikstür çok yoğun geçiyor. Bu bir bahane değil. İlk 11'de daha fazla yer verdiğimiz 3 arkadaşımız eksikti. Takımdaki arkadaşlarımızın yoğun fikstüre adapte olması gerekiyor. Ankaragücü'nü de tebrik etmek gerekiyor. Kıyasıya mücadele verdiler. Beraberlikle sonuçlandı ve bu durum bizi üzdü."
Avrupa maçlarına çıkacak ekiplerin lig maçlarının ertelenip ertelenmemesi hakkındaki görüşü de sorulan Kluivert, şunları söyledi:
"Bakıldığında federasyonumuzun uyguladığı bir fikstür var. Bu fikstürü oynamak isterim ben. Ama mümkünse ve takımlar da anlaşırsa, neden ertelenmesin. Şu anda önceliğimiz Genk maçına odaklanmak. Ama benim tercihim maçı oynamak yönünde."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.