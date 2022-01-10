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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

20. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Hilmi Sever   | 10.01.2022
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve 39 puanda kaldı.

Sonuçlar

Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1

Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2

21. haftanın programı:

14 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

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