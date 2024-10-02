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Spor, Futbol

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Emre Doğan  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 8. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

4 Ekim Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Erkan Özdamar

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

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