Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 8. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
4 Ekim Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
6 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Erkan Özdamar
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali MetoğluAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.