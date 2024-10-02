Genç basketbolcu Ecrin Mart, kariyerine ABD'de devam edecek
Basketbol kariyerinde yeni bir sayfa açarak ailesiyle birlikte ABD'ye taşınan 16 yaşındaki Ecrin Mart, Türkiye'yi Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) temsil etmek istiyor.
İstanbul
Genç yaşta dikkatleri üzerine çeken Ecrin Mart, basketbol kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Indiana ve Chicago’nun prestijli okullarından BN Warriors'tan burs kazanan Ecrin, eğitimini ve spor kariyerini bu okulda sürdürecek.
Basketbola küçük yaşlarda başlayan ve kısa sürede yetenekleriyle ön plana çıkan Ecrin, geçen yaz ABD’de düzenlenen Junior NBA kampına katılan tek Türk sporcu oldu. Genç yetenek, Kids Worlds Records tarafından iki kez dünya rekoru kırarak adını tarihe yazdırırken, üst üste kırdığı "Gözü Bağlı Çift Elle Dribbling" rekorları, basketboldaki yeteneğini de ortaya çıkardı.
Lise 3. sınıf öğrencisi Ecrin, basketbol alanındaki yeteneklerini her geçen gün ileriye taşırken, WNBA’de Türkiye'yi temsil etme hayaline ulaşmak için de azimle çalışıyor. Hekim İlaç’ın sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren Ecrin, disiplinli antrenmanlarla yoluna devam ediyor.
Ecrin'in ABD'deki basketbol yolculuğu, uluslararası başarı hedefinde attığı önemli adımlardan biri olurken, genç oyuncu hem sahada hem de akademik olarak performansıyla, geleceğin yıldız basketbolcuları arasında yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Hekim İlaç sponsorluğu ile WNBA'ye
Üst üste iki yıl "Gözü Bağlı Çift Elle Dribbling" kategorisinde dünya rekoru kıran Hekim İlaç sponsorluğundaki Ecrin, son olarak ABD’de düzenlenen Jr. WNBA turnuvalarında performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Temmuz ayında Kentucky ve Chicago’da gerçekleştirilen Jr. WNBA turnuvalarına katılan Ecrin, burada birçok yetenekli oyuncunun mücadele ettiği maçlarda en skorer oyuncu olmayı başardı. Özellikle turnuvada sergilediği performansla 80 farklı kolej tarafından dikkatle takip edilen genç yıldız, NCAA koçlarının radarına girdi. Şu an lise 3. sınıfta olan Ecrin’in hedefi, kariyerine ABD’de Division 1 seviyesindeki bir kolejde devam edip, WNBA’de Türkiye’yi temsil etmek.
Hekim İlaç Üst Yöneticisi Doğan: "Çocuklarda büyüme sürecini doğru yönlendirmek çok önemli"
Hekim İlaç Üst Yöneticisi (CEO) ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç basketbolcu Ecrin Mart’ın Amerika'da sürdürdüğü başarılarından büyük gurur duyduklarını belirtti.
Doğan, küçük yaşlardan itibaren Hekim İlaç'ın Argivit ürününü kullanan Ecrin’in fiziksel gelişiminde doğru beslenme ve düzenli antrenmanın yanı sıra, vitamin ve mineral desteğinin önemine değinerek şunları söyledi:
"Ecrin’in boy uzaması ve sahadaki enerjisi, fiziksel gelişimini destekleyen birçok faktörün birleşimi. Özellikle çocuklarda büyüme sürecini doğru yönlendirmek çok önemli, bu noktada Ecrin’in disiplini ve kararlılığına büyük saygı duyuyoruz."
Doğan, Ecrin'in sadece spor alanında değil, akademik alanda da başarılı bir öğrenci olduğuna vurgu yaparak, "Ecrin hem sahada hem de okulda gösterdiği performans, azmi ve kararlılığı sayesinde büyük bir ivme kazanıyor. Onun gelecekteki başarılarını hep birlikte gururla takip edeceğiz." dedi.
Doğan, Ecrin’in hayallerine ulaşma yolunda gösterdiği azmin herkes için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, genç basketbolcunun WNBA hedefine adım adım yaklaştığını ve bu yolda başarılı olacağına inandıklarını vurguladı.
Ecrin’in kararlılığı ve yeteneğiyle dikkat çektiğini söyleyen Doğan, ona bu yolculukta destek olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.
Genç sporcuların sağlıklı gelişimi ve performanslarının en üst düzeye ulaşması için bu tür takviyelerin kritik bir rol oynadığını dile getiren Doğan, "Çocuklarda gelişim geriliğini önlemek, boy uzamasını desteklemek ve derslere odaklanmalarını artırmak amacıyla geliştirdiğimiz Argivit, sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Ürünümüzün uluslararası araştırmalarla desteklenmiş bu olumlu etkilerini görmek bizi çok mutlu ediyor. Hekim olarak, Argivit gibi gıda takviyelerinin sporcu sağlığına olan faydasını görmek gurur verici." ifadelerini kullandı.
"Yakında yeni fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz"
Hekim İlaç, İstanbul'daki yeni fabrikasının açılışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Murat Doğan, açılışla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yakında yeni fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamızın açılışı, ülkemizin yerli üretim kapasitesini artırmak ve uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde etmek açısından büyük bir adım. Bu yatırımla birlikte, Hekim İlaç olarak kaliteyi ve yeniliği ön planda tutarak global pazarın ihtiyaçlarına daha iyi cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Doğan, fabrikanın sağlık alanındaki katkılarını vurgulayarak, "Yerli ilaç ve gıda takviyeleri konusunda ülkemizin ihtiyacını karşılamak ve dünya standartlarında ürünler üretmek bizim öncelikli hedefimiz. Yeni fabrikamız, bu hedeflere ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Sağlık ve bilim alanındaki yatırımlarımız, topluma daha kaliteli hizmet sunmamıza olanak sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Fabrikanın AR-GE merkezleriyle desteklenen yenilikçi ürün geliştirme süreçleriyle, Hekim İlaç’ın sağlık sektöründeki liderliğini pekiştirmesi bekleniyor. Tesisle; Amerika, Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarına yönelik üretim kapasitesi artırılarak global çapta daha fazla tüketiciye ulaşmak hedefleniyor.
Ecrin’in hedefi WNBA
Ecrin Mart da gelecekte WNBA’de oynamayı hedeflediğini ve Türkiye’yi dünya sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getirdi.
Genç oyuncu, "Argivit sayesinde hem boy olarak uzadım hem de sahada daha güçlü ve odaklanmış hissediyorum. En büyük hayalim, WNBA’de Türkiye’yi temsil etmek ve NBA’deki yıldızlar gibi başarılı olmak." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.