Euro
8.19
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,970.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde maç başına 1,68 puan ortalamasına ulaşan Aytemiz Alanyaspor, 2019-2020 sezonunu 5. sırada bitirdi.

Oktay Özden   | 03.08.2020
Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Antalya

Başarılı teknik adam Erol Bulut, üç sezon önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde özellikle 2019-2020'de Aytemiz Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Turuncu-yeşilliler, 45 yaşındaki Bulut yönetiminde geride kalan sezonu 5. sırada bitirdi, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

Başarılı teknik adam, 2019-2020 sezonunda Akdeniz temsilcisiyle 34 Süper Lig karşılaşmasında 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. 57 puan toplayan Alanyaspor'un, maç başına puan ortalaması 1,68 olarak gerçekleşti.

Ayrıca Bulut, teknik adamlık kariyerinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanını Alanyaspor ile geride kalan sezon yaşadı.

Kulüp tarihinde ilk kez kupada finale çıkan Alanyaspor, rakibi Trabzonspor'a 2-0 yenildi. 

Yeni Malatyaspor karnesi

Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan önce iki sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Yeni Malatyaspor'daki ilk sezonu olan 2017-2018'de Bulut, 28 lig mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 9'unda berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 36 puan toplayan Malatya ekibinin maç başına puan ortalaması 1,29 oldu.

Bulut, 2018-2019 sezonunda ise Yeni Malatyaspor'un başında 29 Süper Lig mücadelesine çıktı.

Sarı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 8 beraberlikle 38 puanı hanesine yazdırdı. Malatya temsilcisinin Bulut yönetimindeki maç başına puan ortalaması 1,31 olarak gerçekleşti.

Teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'de toplam 91 maçı geride bırakan Erol Bulut, bu karşılaşmalarda çalıştırdığı takımlarla 35 galibiyet, 26 beraberlik, 30 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 70 bine dayandı
Prof. Dr. İlhan: İhlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 15 gün sonra yansıyacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 856 bini geçti
Pandemi tarihçisi Doç. Dr. Varlık: Tarihteki pandemiler uzun vadede kökten değişimlerin ipuçlarını verir

Benzer haberler

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, altyapı yatırımıyla milli takıma futbolcu kazandırmayı hedefliyor

Eddie Newton ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayacak

Fedakar anne 'kanatsız meleklerinin' üzerine titriyor

Fedakar anne 'kanatsız meleklerinin' üzerine titriyor

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: İngiliz turistler Türkiye'de mutlu

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: İngiliz turistler Türkiye'de mutlu
Medipol Başakşehir Kopenhag'a hazırlanıyor

Medipol Başakşehir Kopenhag'a hazırlanıyor