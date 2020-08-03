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Spor, Futbol

Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'a veda etti

Teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'daki görevinin bugün itibarıyla son bulduğunu açıkladı.

Orhan Çiçek   | 03.08.2020
Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'a veda etti

Antalya

Teknik Direktör Erol Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldığını duyurdu.

Bulut, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aytemiz Alanyaspor'daki görevinin bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür eden Bulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde çok verimli geçirdik. Takımımızı Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdik. Ekibim ile ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na, yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Alanyaspor camiasını teşekkürü borç biliriz. Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa kupalarında başarılar dilerim."

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