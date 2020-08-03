Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik

Istanbul
Chelsea Kulübü, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlük yapan Newton için, "Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton'u tebrik ederiz. İyi şanslar." paylaşımı yaptı.
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılması sonrası takımında başında yer alan antrenör Newton'ın, teknik direktör olarak kalacağını duyurmuştu.
Congratulations to Eddie Newton, after being appointed head coach of Trabzonspor! 👏— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2020
Best of luck, Eddie! 👊 pic.twitter.com/DF061ztbFN
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.