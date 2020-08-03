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Spor, Futbol

Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İngiliz Eddie Newton için tebrik mesajı yayımladı.

Berad Büyük   | 03.08.2020
Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Istanbul

Chelsea Kulübü, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlük yapan Newton için, "Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton'u tebrik ederiz. İyi şanslar." paylaşımı yaptı.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılması sonrası takımında başında yer alan antrenör Newton'ın, teknik direktör olarak kalacağını duyurmuştu.


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