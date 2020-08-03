Euro
8.20
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,962.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Futbolda bir dizi açıklamalarımız olacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "Futbolda yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili." dedi.

Ercan Çakar   | 03.08.2020
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Futbolda bir dizi açıklamalarımız olacak

İIstanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futboldaki transfer çalışmaları hakkında 1-2 gün içinde bir dizi açıklama yapacaklarını söyledi.

Ali Koç, FBTV'ye yaptığı açıklamada, sporda 2019-2020 sezonunun çok değişik geçtiğini belirterek, "Pandemi dolayısıyla hiç alışık olmadığımız tarihlerde maçlar yaptık. Hiç alışık olmadığımız gibi bazı branşlarda ligler iptal edildi. İyi gittiğimiz branşlar vardı ama yaşayarak bazı şeyleri gördük, öğrendik. Şimdi yeni sezon çalışmalarımız başlıyor. Bilhassa futbol herkesin ilgisini çekiyor. Merakla bekleniyor. Basketbol ve voleybol şubemizde kadın ve erkeklerde her şey tamam. Çoğu açıklandı." diye konuştu.

Yeni sezona hazır hale gelmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Koç, "Futbolda yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili. 8 Ağustos'ta sağlık testleri başlıyor. Testler bitince birkaç gün sonra Topuk Yaylası'nda topbaşı olacak. Amacımız mümkün olduğu kadar önümüzdeki sezon Fenerbahçe Kulübünün futbol takımında mücadele edecek oyuncuların; kalacaklar, gidecekler, gelecekler, hepsini ağustos ayı içerisinde sonuçlandırmak. Bunda başarılı olabilirsek, tam hazır olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun nasıl oynanacağı konusunda Türkiye Futbol Federasyonunun açıklama yapacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız, ümidimiz, arzumuz, sezonun seyircili başlaması. Buna istinaden bu sene en büyük değişiklik, kombine alacaklarla ilgili 6 maç daha fazla var. Seyircili oynanacaksa, bu herkes açısından yeni bir gelişme. Bence olumlu bir gelişme. Her anlamda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tabii oyuncular açısından bunun külfeti de olacaktır, getirisi de olacaktır. İnşallah getirisi, külfetinden çok daha fazla olur. En büyük arzum kombinelere son iki senede gösterilen yoğun ilginin şartlar ne olursa olsun yine gösterilmesi. İnşallah önümüzdeki sezon hepimiz açısından hayırlı uğurlu, sarı lacivert başarılarla dolu bir sezon olur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 261 bini geçti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 70 bine dayandı
Prof. Dr. İlhan: İhlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 15 gün sonra yansıyacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye sattı

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Futbolda bir dizi açıklamalarımız olacak

Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'a veda etti

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor
Eddie Newton ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayacak

Eddie Newton ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayacak
Medipol Başakşehir Kopenhag'a hazırlanıyor

Medipol Başakşehir Kopenhag'a hazırlanıyor