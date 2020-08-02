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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Kopenhag'a hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.

Ercan Doğan   | 02.08.2020
Medipol Başakşehir Kopenhag'a hazırlanıyor

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma koşuları gerçekleştiren oyuncular, 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu.

İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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