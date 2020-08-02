Medipol Başakşehir Kopenhag'a hazırlanıyor

İstanbul
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma koşuları gerçekleştiren oyuncular, 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu.
İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.