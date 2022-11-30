Dolar
18.63
Euro
19.28
Altın
1,753.38
ETH/USDT
1,274.10
BTC/USDT
16,830.00
BIST 100
4,977.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi

Galatasaray Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Emrah Oktay   | 30.11.2022
Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanlar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanı 4 takımlı turnuvayla tamamladı.

Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden Mauro Icardi, idmanı yarıda bıraktı. Arjantinli yıldız golcünün durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Düzce'deki depremde zarar gören hanelere 10 milyon lira aktarıldı
Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca: Sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca: Sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum

Pele'nin tedavisine hastanede devam ediliyor

Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi

Tunus'un Fransa galibiyeti turu getirmeye yetmedi

Tunus'un Fransa galibiyeti turu getirmeye yetmedi
Avustralya son 16 turuna yükseldi

Avustralya son 16 turuna yükseldi
Belçikalı futbolcu Hazard, soyunma odasında kavga iddialarını yalanladı

Belçikalı futbolcu Hazard, soyunma odasında kavga iddialarını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet