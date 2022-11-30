Dolar
18.63
Euro
19.26
Altın
1,752.95
ETH/USDT
1,268.70
BTC/USDT
16,840.00
BIST 100
4,977.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Pele'nin tedavisine hastanede devam ediliyor

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kolon bölgesindeki tümör kanseri tedavisi nedeniyle hastanede müşahede altında tutuluyor.

Doğa Kırmızıoğlu   | 30.11.2022
Pele'nin tedavisine hastanede devam ediliyor

Ankara

Son yıllarda üst üste yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 82 yaşındaki Pele'nin, geçen yıl alınan kolon bölgesindeki tümörün ardından tedavisi, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde devam ediyor.

Brezilya basınında, eski yıldız futbolcunun vücutta oluşan şişlikler ve kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddi olabileceği yönündeki iddialara ise kızı Kely Nascimento'dan yalanlama geldi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Pele'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Nascimento, "Bugün medyada, babamın sağlığına ilişkin birçok haber paylaşıldı. Babam, devam eden tedavisinde ilaç dozunun ayarlanması için hastaneye kaldırıldı. Bazı kardeşlerim, ziyaret için Brezilya'ya gidiyor. Acil bir durumu veya yeni bir hastalığı yok. Yeni yıla doğru, ben de yanına gideceğim ve fotoğraflarını çekip paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Düzce'deki depremde zarar gören hanelere 10 milyon lira aktarıldı
Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Pele'nin tedavisine hastanede devam ediliyor

Pele'nin tedavisine hastanede devam ediliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet