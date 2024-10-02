Emre Belözoğlu'nun en büyük hayali, Fenerbahçe'de Avrupa kupası kaldırmak

İstanbul
Emre Belözoğlu, YouTube'daki “Hodri Meydan” kanalında yayımlanan “Sonsuz Sadakat” programda verdiği röportajda, Fenerbahçe formasının kendisi için her zaman değerli olduğunu belirterek "Her giydiğim formaya saygı gösterdim ama en çok Fenerbahçe formasının hakkını vermek için çok mücadele ettim. Diğer kulüplerde sadece saha içinde mücadele ettim. Fenerbahçe için saha dışında çok mücadele ettim. En büyük hayalim Avrupa çapında bir Türk teknik direktör olmak. Benim için bunu taçlandıracak şey, bir gün Fenerbahçe'nin başında şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Olabilirse Avrupa'da da kupalar kaldırmak. Fenerbahçe'de teknik direktörlüğümde, futbolculuğumda ve sportif direktörlüğümde elimden gelen her şeyi yaptım. Benim için değerli olan şey hep Fenerbahçe ve menfaatleri oldu. Yine bir gün nasip olursa yine aynı duygularla işimin hakkını vermek için savaşıp mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarının armasına koşulsuz bağlı olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Futbolcusuna bunu saha içinde çok net hissettiriyor. Severken canını çıkaracak kadar oyuncusuna sahip çıkıyor. Fenerbahçe, ben futbolcuyken hep zor süreçler yaşadı. Saha içinde net hissettik. Çok yalnız kaldı. Fenerbahçe taraftarının kimliğinin oluşumu ve o süreç, benim de saha içinde taraftarın içinden bir oyuncu gibi hissetmeme vesile olmuştur." diye konuştu.
"Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde şampiyon olacağına inandığını belirtti.
Sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin her zaman üst seviyede olduğunu dile getiren Belözoğlu, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Teknik direktör olmaya karar verdiğimde Mourinho'nun metot ve antrenmanlarını izliyordum. Bugün teknik direktörlerin geçmişte 'dünyanın en iyi teknik direktörü Mourinho'dur.' şeklindeki açıklamaları hafızalarda duruyor. Başarıları ve kupalarıyla birçok teknik direktör için rol model olabilecek bir teknik adam. Her teknik adam eleştirilir. Fenerbahçe'de eleştirilmesi çok doğaldır. Bazen şampiyonluklar, kupalar yetmez. O yüzden eleştiriler olacaktır. Her teknik adam, oyun olarak eleştiriyi hak eder ama bir yerde durmamız gerekiyor. O durmamız gereken yeri de Fenerbahçe camiasının çok iyi bilmesi gerek. Fenerbahçe camiasının başında şu an olabilecek en popüler ve işinin ehli teknik adam var. Fenerbahçe'nin çok iyi bir teknik direktörü ve takımı var. Taraftar, takımın ve hocasının yanında olduğunda bu yolun sonunun şampiyonluk olacağına inanıyorum."