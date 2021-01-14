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Spor, Futbol

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın ilk maçında Gençlerbirliği, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Pazar günü oynanacak derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak.

Ercan Çakar   | 14.01.2021
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'in 19. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 19. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

16 Ocak Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

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