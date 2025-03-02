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Spor, Futbol

Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Selçuk Kılıç  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak

Trabzon

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

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