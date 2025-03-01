Beşiktaş son dakikalarda attığı gollerle 3 puan aldı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
29. dakikada Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.
35. dakikada Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topu önüne alan Karimi'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
36. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mane'nin yerden şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Mane'nin yaptığı vuruşta, top yine kalecide kaldı.
45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Siyah-beyazlı takımın kontratağında sağ kanatta hareketlenen Rafa Silva, pasını solundaki Immobile'ye çıkardı. Oyuncunun bekletmeden verdiği pasla ceza sahasına sol çaprazdan giren Joao Mario'nun uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 1-0 önde bitirdi.
53. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına Cardoso ile duvar pası yaparak giren Nazon'un çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı.
60. dakikada sağ taraftan hızlı kullanılan kornerin ardından Joao Mario'dan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Arroyo, topu yerden kale önüne çevirdi. Altıpas önünde Uduokhai'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt son anda çıkardı.
90+5. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sol çaprazdan giren Muçi, son çizgiye yakın bir noktada Kartal Kayra Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.
90+7. dakikada siyah-beyazlı takım farkı ikiye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
İlk kez 4 maç üst üste
Sezona iyi başlamasına rağmen daha sonra aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ilk kez üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında Antalyaspor'la berabere kalan Beşiktaş daha sonra oynadığı 4 lig müsabakasını da kazanarak 12 puan topladı.
Bu süreçte Sivasspor, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'u mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Kayserispor engelini de aşarak galibiyet serisine devam etti.
Beşiktaş mağlubiyeti unuttu
Ligdeki son yenilgisini 16 Aralık'ta Adana Demirspor karşısında 2-1 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 9 maçtan yenilgisiz ayrıldı.
Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Adana Demirspor yenilgisi sonrası Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor'la berabere kalan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor ve Kayserispor'u yenerek 19 puanın sahibi oldu.
Ligde sahasında son yenilgisini Göztepe'ye 4-2 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.
Joao Mario gollerine devam ediyor
Beşiktaş'ın son haftalarda performansı yükselişe geçen oyuncuları arasında yer alan Joao Mario, Bellona Kayserispor karşısında da kritik bir gole imza attı.
Maçın 45. dakikasında attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götüren Portekizli oyuncu, bu sezonki 4. golünün sevincini yaşadı.
Beşiktaş formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ağlarına gönderen tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor maçını boş geçmedi. Ligdeki ilk golünü ise 23. haftadaki Sivasspor maçında atan Joao Mario, Kayserispor müsabakasında attığı golle de galibiyette pay sahibi oldu.
Siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncunun gol attığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Arroyo taraftarın karşısına çıktı
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, 58. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olarak Dolmabahçe'de ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.
Yeni kariyerindeki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer alırken, ilk golünü de atmıştı.
Immobile'nin suskunluğu devam ediyor
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Kayserispor karşısında da gol sevinci yaşayamadı.
Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında oynanan 6. maçta da henüz gol atmayı başaramadı.
Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK'ye atan Immobile, ikinci yarıda oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarının ardından Kayserispor'u da boş geçti.
Bu sezon ligde 10 maçta tabelayı değiştiren tecrübeli futbolcu, Joao Mario'nun attığı golde pası veren isim olurken, 68. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.
Semih Kılıçsoy üçüncü golünü attı
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.
Gedson Fernandes: "İyi oynuyoruz"
Beşiktaş orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, hedefleri doğrultusunda kazanarak devam etmek istediklerini söyledi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, "İyi oynuyoruz, öz güven kazandık ve öz güvenle iyi bir şekilde devam ediyoruz. Önemli olan da bu zaten. Takımın da öz güven kazanması gerekiyor. Teknik direktörümüzün çok önemli etkisi ve yardımı var. Önemli olan da kolektif olarak devam etmemiz lazım. Güçlü bir şekilde devam etmeliyiz. Hedef doğrultusunda böyle devam edersek daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.
Her maçın bir final olduğunu aktaran Gedson Fernandes, "Önemli olan takımın beraber oynaması. Biz beraber oynadığımız zaman kendi gücümüzü gösteriyoruz. Bir arada olduğumuzda doğru adımlarla yürüyoruz. Maç maç bakmak zorundayız. Şu anki hedefimiz önümüzdeki maç. Bir sonraki maçta kim olursa olsun hepimize ihtiyaç var. Soyunma odasındaki işin sırrı da bu. Herkes katkı vermek ve çalışmak zorunda. Bu şekilde hedefimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Ole Gunnar Solskjaer: "Tutkulu ve birbirleri için savaşan bir takım gördüm"
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, tutkulu ve birbiri için savaşan bir takım görmekten mutlu olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk yarı iyi oynadık. Önde iyi bastık, topa sahip olduk ve fırsatlar bulduk. Yeteri kadar gol bulamadık. İkinci yarıda Kayserispor bize sıkıntı çıkardı. Baskı şiddetimiz düştü ve durumu kendi adımıza zorlaştırdık. Takımda herkes çok iyi bir ruh gösterdi, karakter sergilediler. Defans oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. İyi bir şekilde karakter koyduk. Tutkulu ve birbirleri için savaşan bir takım gördüm. Hoca olarak da bunu görmek bence çok güzel. Mario'nun golü de çok güzeldi, onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.
1 haftada 3 maç oynadıkları için takımında yorgunluk olduğunu belirten Solskjaer, "Takımın fiziksel kapasitesinin gelişmesi gerektiğini biliyorduk. Bugün mantalitemizi geliştirmeye ihtiyacımız yoktu. Oyuncularımız savaşma ruhu ortaya koydu. Üçüncü stoperi oyuna almayı sevmiyorum ama doğru şiddette baskı yapamayınca ve maçın son dakikalarında kendi ceza sahanızı korumanız gerektiğinde bunu yapmanız gerekiyor. Bunu görünce üçüncü stoperi aldım." ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin Avrupa Kupaları'na katılmak olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kupa büyük hedeflerimizden biri. Ligde de puan almak çok önemli. Avrupa kupalarına gitme hedefi ligde puan aldıkça bizim kontrolümüzde oluyor. Kupa bazen belirsiz olabiliyor. Her an her şeyin olabildiği bir organizasyon. Lige göre garanti değil. Avrupa büyük bir hedefimiz. Lige de odaklanmak zorundayız. Lig, odak noktamızı kaybetmememiz gereken bir mücadele alanı." değerlendirmesinde bulundu.
Yabancı kuralı gereği bazı oyuncuları kadroya alamadığını anlatan Norveçli çalıştırıcı, "Paulista uzun süredir sakattı. Bir dahaki maçta hazır olacağını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Elan Ricardo kariyerinin başında bir oyuncu. Bugün 9 yabancı sahadaydı. Oyuncular bu kararları kabul etmeli. Paulista ve Elan kadroda olmadıklarını öğrenince bugün sert bir idman yaptılar." dedi.
Süper Lig'in hücum oynanan bir lig olduğunu kaydeden Solskjaer, "Futbolda hiçbir şey şaşırtıcı ya da sürpriz değil. Ligde çok iyi teknik direktörler, takımlar, oyuncular var. Rakiplere çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok iyi forvet oyuncuları var. Ben bu ligden keyif alıyorum. Takımlar ofansif oynamayı ve hızlı hücumlarla oynamayı seviyorlar. Biz bu fırsatları rakiplerimize vermemeliyiz. Süper Lig'de rakiplere hazır olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Sergej Jakirovic: "Korner dönüşündeki pozisyonda faul olduğunu düşünüyorum"
Bellona Kayserispor teknik direktör Sergej Jakirovic, siyah-beyazlı rakiplerinin ilk golü öncesinde faul olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ayrıca 122. kuruluş yıllarını tebrik ederim. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık, çok fazla pas hatası yaptık. Doğru tercihlerde bulunamadık. İyi bir savunma anlayışımız vardı. İlk yarının sonlarına doğru korner dönüşünde gol yedik. Televizyondan bakınca bu korner dönüşündeki pozisyonda faul olduğunu düşünüyorum. Bu bir hakem kararı, saygı duymamız gerekiyor. Soyunma odasında daha cesur olmamız gerektiğini söyledim. Sahaya çıkınca Beşiktaş'ı daha fazla baskı altına aldık. Pozisyona girdik ama değerlendiremedik ve mağlup olduk." diye konuştu.
Jakirovic, Kayseri'de bir mantalite değişikliği yaptıklarını söyleyerek, "Bundan önce çalıştığımız kulüplerde iyi işler yaptık. Buraya geldiğimizde bir mantalite değişikliğine gittik. Bundan önceki dönemde bu konuda sıkıntılar yaşanmıştı. Oyuncularla nasıl oynamak istediğimizle ilgili toplantılar yaptık. 5 maça bakınca oyuncu grubunun buna iyi bir karşılık verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.