Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Rize
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
Maçın 18. dakikasında Olawoyin'in yerden pasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
29. dakikada Makouta'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
42. dakikada Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.
İkinci yarı
46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan Ghezzal'ın ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.
65. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarında izledi. Şansalan, Varesanovic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Sporar, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
71. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.
85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.