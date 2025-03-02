Tokyo Maratonu'na Etiyopyalı atletler damga vurdu
2025 Tokyo Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Tadese Takele, kadınlarda ise aynı ülkenin vatandaşı Sutume Asefa Kebede kazandı.
İstanbul
Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik yarış, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.
Erkeklerde Takele, 2 saat 3 dakika ve 23 saniyelik derecesiyle birinci olurken, onu 28 saniye farkla takip eden diğer Etiyopyalı atlet Deresa Geleta ikinci, 2 saat 4 dakikalık derecesiyle ise Kenyalı Vincent Kipkemoi Ngetich üçüncü sırayı aldı.
Kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Etiyopyalı Sutume Asefa Kebede 2 saat 16 dakika 31 saniyelik zamanıyla kürsünün zirvesine çıktı. Kenyalı Winfridah Moraa Moseti 2 saat 16 dakika 56 saniyeyle gümüş, Etiyopyalı Hawi Feysa da 2 saat 17 dakikalık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.