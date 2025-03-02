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Spor

Tokyo Maratonu'na Etiyopyalı atletler damga vurdu

2025 Tokyo Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Tadese Takele, kadınlarda ise aynı ülkenin vatandaşı Sutume Asefa Kebede kazandı.

Emre Aşıkçı  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Tokyo Maratonu'na Etiyopyalı atletler damga vurdu Fotoğraf: David Mareuil/AA

İstanbul

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik yarış, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.

Erkeklerde Takele, 2 saat 3 dakika ve 23 saniyelik derecesiyle birinci olurken, onu 28 saniye farkla takip eden diğer Etiyopyalı atlet Deresa Geleta ikinci, 2 saat 4 dakikalık derecesiyle ise Kenyalı Vincent Kipkemoi Ngetich üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Etiyopyalı Sutume Asefa Kebede 2 saat 16 dakika 31 saniyelik zamanıyla kürsünün zirvesine çıktı. Kenyalı Winfridah Moraa Moseti 2 saat 16 dakika 56 saniyeyle gümüş, Etiyopyalı Hawi Feysa da 2 saat 17 dakikalık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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