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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Olimpiyatlarını düzenleyen Japonya'da Kovid-19 nedeniyle Tokyo Maratonu ertelendi

Tokyo 2020 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Japonya'da, her yıl düzenlenen Tokyo Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ertelendi.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.09.2021
2020 Olimpiyatlarını düzenleyen Japonya'da Kovid-19 nedeniyle Tokyo Maratonu ertelendi

Tokyo

Tokyo Marathon Foundation, düzenlediği yönetim kurulu toplantısı sonrası, başkentte Kovid-19'a karşı süren olağanüstü hal (OHAL) sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, "Kovid-19 trendi ve hareket kabiliyetine yönelik sınırlamaları tahmin etmenin zorluğu sebebiyle" maraton koşusu Mart 2022'ye ertelendi.

Maraton Direktörü Hayano Tadaaki, "Sadece koşucular ve gönüllüler değil, müsabakayı iple çeken herkesten özür diliyoruz." ifadesini kullandı.

Koşuda yer alması planlanan sporculara, ya gelecek yıl koşmaları ya da başvuru ücretlerinin geri ödenmesi fırsatı verileceği kaydedildi.

33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunlarında, Japonya içi ve dışından 15 binden fazla sporcu yarıştı.

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