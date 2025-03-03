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Spor, Futbol

Gaziantep FK sahasından galip ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-1 yendi.

Beyza Nur Eryılmaz  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Gaziantep FK sahasından galip ayrıldı Fotoğraf:Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

3. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği uzun pasla sağ kanatta buluşan Sorescu'nun plase vuruşunda topu kaleci Berke Özer kornere gönderdi.

6. dakikada Ampem'in gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Yalçın Kayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada Daubin'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topa Okereke'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

39.⁠ ⁠dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

43.⁠ ⁠dakikada Emre Mor'un sağ kanattan gönderdiği topla buluşan Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan çeldi.

45+1. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

52.⁠ ⁠dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Boateng'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

65.⁠ ⁠dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest atışta ceza sahasında iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

76.⁠ ⁠dakikada Okereke'nin sağ kanattan ceza sahasına çıkardığı topla buluşan Maxim'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78.⁠ ⁠dakikada Lungoyi'nin sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer uzaklaştırdı. Boateng, önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 2-1

90+4. dakikada da Emre Taşdemir'in soldan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Okereke'nin ayak dışıyla yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 3-1

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

"Mücadelelerinden ötürü oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çok güçlü bir takımı yendik. Evimizde kazanmak çok güzel"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, "Her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. Maç çok hızlı başladı, pozisyonlara giren taraf önce bizdik." dedi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zevkli bir maç olduğunu ve kazanmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Her iki takımın da kazanmak için elinden geleni yaptığını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Maç çok hızlı başladı, pozisyonlara giren taraf önce bizdik. Önde oynamaya çalıştık, kalemizde pozisyonlarda gördük ama maçı başından sonuna kadar kazanmak için oynadık. Bunu her zaman hissettirdik. Mücadelelerinden ötürü oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çok güçlü bir takımı yendik. Evimizde kazanmak çok güzel."

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